دولة اوروبية تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا منذ حزيران

2020/08/30 | 20:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأحد، تسجيل 1715 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في أكبر معدل للإصابات اليومية منذ الرابع من حزيران الماضي.

وأعلنت الحكومة أن شخصا واحدا توفي بالمرض في غضون 28 يوما من ثبوت إصابته بالعدوى، لترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 41478 شخصا.وأمس السبت، كان عدد الإصابات الجديدة عند 1108 حالات، والوفيات عند 12.

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