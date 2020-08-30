ترشيح مصطفى أديب لتشكيل الحكومة اللبنانية

2020/08/30 | 20:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة، يوم الأحد، أن “تيار المستقبل” رشح مصطفى أديب لتشكيل الحكومة القادمة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مصطفى أديب هو الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة.

قالت قناة “mtv” نقلا عن مصادر، أن السفير مصطفى أديب لا ينتمي إلى “تيار العزم” وإنما كان مديرا لمكتب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي زمن توليه رئاسة الحكومة.

ولفتت إلى أن سعد الحريري سيجمع و”نواب المستقبل” عند الساعة السابعة عبر تطبيق zoom لإبلاغهم بمرشح الكتلة.

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