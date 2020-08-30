2020/08/30 | 20:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{دولية: الفرات نيوز} أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة اتفاق رؤساء الحكومات السابقون على تسمية السفير مصطفى أديب مرشحا لرئاسة الحكومة اللبنانية.





وأديب الذي يعرف القصر الحكومي جيدا، قد يدخلها هذه المرة بطريقة مختلفة، بعدما شغل فيها منصب مدير مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سابقا، وكافأه ميقاتي لاحقا بان عينه سفيرا، وهو حاليا سفير للبنان في المانيا.

لا ينتمي الى "تيار العزم" كما يقول ميقاتي، وهو ليس حزبيا كما يقول عارفوه.



ويتحدث عنه الاعلاميون الذين عرفوه في السرايا بانه غاية في اللياقة والتهذيب، اضافة الى كفاءة عالية في الاداء.

والمرشح هو لا ينتمي الى اي حزب سياسي، وان كان قريبا من الرئيس ميقاتي.



لكن الاخير لم يعد "خارج المنظومة السنية" بانضمامه الى لقاء رؤساء الحكومات السابقين كما انه رجل اختصاص وصاحب كفاءة والتعامل معه سهل وممكن من معظم الاطراف.

عمار المسعودي

شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسمية مصطفى أديب مرشحاً لرئاسة الحكومة اللبنانية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسمية مصطفى أديب مرشحاً لرئاسة الحكومة اللبنانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).