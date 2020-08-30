نائب: فوضى الاستيراد دمرت 90% من مصانع ديالى

2020/08/30 | 20:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

اكد النائب مضر الكروي، الاحد، بان فوضى الاستيراد دمرت 90% من مصانع محافظة ديالى.

وقال الكروي لـ /المعلومة/، ان “ديالى تتميز بوجود عدد كبير من المصانع والمعامل التي تنتج قرابة 50 نوعا مختلفا من البضائع والمنتوجات التي تدعم الاسواق العراقية في كل المحافظات منذ سنوات طويلة الا ان 90% الان معطل لاسباب متعددة ابرزها فوضى الاستيراد الخارجي”.

واضاف، ان “ العراق لايمكن ان يكون له اقتصاد قوي دون صناعة مميزة وقادرة على تلبية الحد الاكبر من احتياجات الأسواق”، لافتا الى ان “تعطل المصانع في ديالى لسنوات طويلة تسبب في ارتفاع كبير في معدلات البطال والفقر التي بلغت نحو 40% وهي نسبة خطيرة جدا”.

ودعا الكروي الى “ضرورة اعتماد خارطة طريق وطنية في دعم المصانع والمعامل في ديالى وبقية المحافظات لانها ستؤدي الى انتعاش اقتصادي والعمل على دعم المنتوج الوطني ومعالجة ملف فوضى الاستيراد في البلاد بشكل عام”.

وتضم ديالى الكثير من المناطق الصناعية ابرزها في خان بني سعد وتضم زهاه 400 مصنع ومعمل وورشة اغلبها متوقف عن العمل منذ سنوات طويلة.



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