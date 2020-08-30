القيثارة.. اول الفرق يستأنف تدريباته بكرة السلة

2020/08/30 | 20:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

استأنف فريق كرة السلة بنادي الشرطة، تدريباته استعداداً لمنافسات الدوري العراقي الممتاز.

وقال مدير قاعة الشعب علاء جبار لـ /المعلومة/ ان “فريق الشرطة استأنف تدريباته استعداداً لمنافسات المربع الذهبي”.

واوضح ان “جميع الاندية توقفت عن التدريبات بسبب جائحة كورونا منذ اذار الماضي، حيث من المؤمل ان تبدأ الفرق بالعودة خلال الايام المقبلة”.

يذكر ان الدوري العراقي وصل الى دور نصف النهائي “المربع الذهبي” ومن المؤمل ان يستأنف خلال شهر تشرين الاول المقبل.



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