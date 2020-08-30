كربلاء تعلن نجاح الخطط الأمنية والخدمية والصحية وتثمن تعاون الوزارات

2020/08/30 | 20:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت كربلاء نجاح خطط زيارة عاشوراء بعد مشاركة أعداد كبيرة من الزائرين الذي قدموا من مختلف المحافظات.

محافظ كربلاء نصيف الخطابي، أكد أن الخطط الأمنية والخدمية التي وضعت لزيارة العاشر من محرم وعزاء ركضة طويريج نجحت بشكل كامل مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية التي وضعت للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

لافتا الى أن خطة نقل الزائرين إلى مدنهم شهدت مشاركة جميع الجهود من قبل الوزارات والعتبات المقدسة.

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