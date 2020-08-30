تربية ديالى تعلن المباشرة بتوزيع رواتب المتعينين حديثاً يوم غد الاثنين

2020/08/30 | 20:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واع

أعلنت مديرية تربية ديالى، اليوم الأحد، المباشرة بتوزيع رواتب المتعينين حديثاً يوم غد الاثنين.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قسم الشؤون المالية في تربية ديالى أعلن عن المباشرة بتوزيع رواتب المتعينين حديثا يوم غد الاثنين 31-8-2020 "، لافتة إلى أن "التوزيع سيكون حسب الأقضية وبعد الساعة العاشرة صباحا وذلك لتقليل الزخم والمحافظة على صحة المنتسبين".

داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والضوابط الخاصة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والكفوف، مبينة أن "الرواتب ستكون اعتبارا من تاريخ المباشرة ولغاية 31-8-2020".

ونوهت بأن "كل من لم يظهر أسمه عليه المراجعة إلى الشؤون المالية كل حسب قضائه لمعالجة الموضوع خلال هذا الأسبوع"، مشيرة إلى أن "أبناء قضاءي الخالص وخانقين سيكون الصرف بنظام المقاصة وحسب الألية المتبعة من قبل المصرف".

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