2020/08/30 | 20:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة ارشيفية

فوتو:

منذ 18 دقیقة

282 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبدالصاحب، الاحد، الجامعات والكليات كافة، برفع مستوى الاستعدادات والدعم والإسناد اللازم لدعم وتوفير متطلبات امتحانات الصف السادس الإعدادي المرتقبة التي ستجرى في الجامعات الأسبوع الجاري.

وقال المكتب الاعلامي لعبدالصاحب، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي"، نسخة منه اليوم، (30 آب 2020)، ان وزير التعليم وجه رسالة الى الجامعات والكليات الحكومية والأهلية، جاء فيها: إن "امتحانات الدراسة الاعدادية في هذا الأسبوع تمثل تحديا آخرا للتربية والتعليم وإن مدخلاتنا ومخرجاتنا مشتركة ولابد من التكامل معا لرسم السياسات التربوية والمعرفية على حد سواء".

وأضاف البيان، كما "وجه باتخاذ الاستعدادات كافة للتعاون وتسخير كامل الامكانات المتيسرة لدى الجامعات لتوفير متطلبات الامتحانات والتواجد المبكر لمواكبتها ومتابعة تهيئة القاعات الامتحانية وتوفير المولدات الكهربائية والشروط الصحية اللازمة، داعيا في الوقت نفسه اللجان الجامعية الى العمل بشكل مستمر لتذليل العقبات التي تواجه الامتحانات بالتنسيق مع اللجان التربوية المشرفة مؤكدا ثقته بإسهام الجميع في خدمة المجتمع ومسيرة الاصلاح".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبدية دعمها.. التعليم العالي تصف امتحانات السادس الإعدادي بـ (التحدي)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبدية دعمها.. التعليم العالي تصف امتحانات السادس الإعدادي بـ (التحدي)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).