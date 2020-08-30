عاجل: وزارة النقل العراقية تنفي وجود اتفاقات للربط السككي مع ايران والكويت

2020/08/30 | 20:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/نفت الشركة العامة للسكك الحديدية العراق، وجود مشاريع للربط السككي مع الكويت، فيما قالت إن العراق وقع مذكرة تفاهم مع إيران، ولم تفعل لغاية الآن. وذكر بيان للوزارة، تلقى "عراقي نيوز" نسخة منه، أن "موضوع الربط السككي مع دولة الكويت وايران غير مطروح في الوقت الحالي"، مؤكدا أن "الربط بين الدول هو قرار سيادي ضمن اختصاص الجهات السياسية العليا". وأضاف البيان "أن لا يوجد أي اتفاقية للربط السككي مع الكويت وأن ما موجود هو مجرد دراسات فقط". وتابع، "أما مع الجانب الايراني توجد مذكرة تفاهم وقعت خلال الحكومة السابقة، ولكن لم يتم وضعها ضمن موضع التطبيق". موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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