2020/08/30 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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الصحة العراقية تحدد موقفها من العام الدراسي المقبل وتكشف: المصاب بكورونا يكلفنا 5000 دولار!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصحة العراقية تحدد موقفها من العام الدراسي المقبل وتكشف: المصاب بكورونا يكلفنا 5000 دولار!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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