المتحدث باسم الصحة يتحدث عن قانونين لحماية الإطباء والموظفين ويكشف عن سبب سمح باستمرار الاعتداءات

2020/08/30 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، الاحد (30 آب 2020)، وجود قانونين لحماية الاطباء والموظفين، فيما كشف عن مشكلة سمحت بتكرار الاعتداءات ضدهم.

وقال البدر في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "ظاهرة الإعتداء على الأطباء والكوادر الصحية تكاد أن تكون يومية والكثير من الإعتداءات لا تسلط عليها الأضواء لأنها تحدث ضد النساء ويسكت عنها لأسباب اجتماعية، وهناك وسائل اعلام ومواقع تحرض بشكل منهجي ومتعمد ضد الكوادر الصحية وإن لمن يكن هناك رادع ستستمر الإعتداءات".

وأضاف، أنه "تم اعتقال عدد من المعتدين على الطبيب في النجف وتم إقامة دعوى للحق العام وللحق الشخصي"، مبينا أنه "من واجب وزارة الصحة تقديم التشخيص والعلاج وإن حدث خطأ فأنه يحدث في كل العالم وبالإمكان الذهاب للقضاء وهو من يقرر وليس أهالي المريض".

ولفت البدر الى أنه "من حق أي شخص لديه اعتراض على مستوى الخدمات الطبية تقديم شكوى والقاضي هو من يقرر صبرت مقصرية الطبيب أو الممرض من عدمها، وهناك قانونان لحماية الأطباء والموظفين والمشكلة في التطبيق لأنه ضعيف".

وبشأن لقاح كورونا، قال البدر: "لم يقر حتى الآن اي علاج أو لقاح خاصين بكورونا والعمل مستمر وهناك تجارب وصلت لمراحل متقدمة، ولا بديل حاليا سوى الوقاية عبر ارتداء الكمامة وغسل اليدين بشكل متكرر والالتزام بالتباعد الاجتماعي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 3731 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3860 حالة شفاء و68 حالة وفاة بالفيروس، ومع الموقف الوبائي لهذا اليوم يكون مجموع الشفاء: 172880(نسبة الشفاء 74.8 %)، مجموع الأصابات: 231177، والحالات الكلية تحت العلاج: 51338، والراقدون في العناية المركزة: 542، ومجموع الوفيات: 6959.

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