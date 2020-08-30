أتباع أهل البيت في البحرين يحيون ذكرى عاشوراء وسط تأكيد على الاستمرار في الثورة

2020/08/30 | 20:27 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه أحيت أعداد كبيرة من اتباع أهل البيت عليهم السلام في البحرين ذكرى عاشوراء الأليمة وسْط تأكيد على الاستمرار في الثورة حتى تحقيق المطالب المشروعة.وجاب المئات شوارع المنامة ومدنا بحرينية اخرى وهم يهتفون بالشعارات الاصلاحية التي نادى بها الامام الحسين عليه السلام في رفض الظلم والطغيان وعدم الرضوخ للسلطات الفاسدة والمنحرفة.

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