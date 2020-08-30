طهران.. الآلاف يحيون مراسم العاشر من محرم ويجددون تمسكهم بسيرة الإمام الحسين

2020/08/30 | 20:27 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه وفي طهران أحيا آلاف الايرانيين مراسم العاشر من محرم الحرام إذ التزم المشاركون بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي، وحضروا بأعداد صغيرة، فيما غابت الحشود المليونية المعهودة.وأقيمت بعض الاحتفالات الرمزية بالمناسبة، شارك فيها عدد أقل من الناس، بسبب القيود المفروضة في ظل الجائحة العالمية.وأكد المشاركون على أهمية إحياء يوم عاشوراء، مجددين …

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