تقرير اممي يدعـو الى تجديد الجهود للتحقيق بحالات الاختفاء القسري في الانبـار

2020/08/30 | 20:27 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / دعت منظمة الأمم المتحدة ، إلى تجديد الجهود للتحقيق في حالات الاختفاء القسري في محافظة الأنبار ، واشارت الى اختفاء ألف مدني عراقي غربي البلاد خلال عامين فقط.واصدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، تزامناً مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري لهذا العام في 30 آب، تقريرا بعنوان "حالات الاختفاء القسري من محافظة الأنبار 2015-2016: المساءلة عن الضحايا وحق معرفة الحقيقة"، وذلك ليشجع أيضاً على تجديد الجهود لمعالجة القضية الأوسع للاختفاء القسري في العراق./انتهى5

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