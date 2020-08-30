النقل تطمئن العراقيين : الربط السككي مع الكويت وايران غير مطروح حاليـا

2020/08/30 | 20:27 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / طمأنت وزارة النقل ، العراقيين بشأن موضوع الربط السككي مع دول الجوار ، مؤكدة ان موضوع الربط السككي مع دولة الكويت وايران غير مطروح في الوقت الحاضر .واوضحت الشركة العامة للسكك الحديد في العراق ، عبر بيان رسمي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ " لاتوجد اية اتفاقية للربط السككي مع الكويت وان مامطروح هو دراسات فقط "، مبينة ان " هناك مذكرة تفاهم موقعة خلال فترة الحكومة السابقة مع الجانب الايراني ولم يتم وضعها موضع التطبيق ، وان الربط مع ايران غير مدرج ضمن المنهاج الاستثماري"./انتهى5

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