شاهد.. هكذا كانت أجواء مدينة كربلاء المقدسة في يوم عاشوراء

2020/08/30 | 20:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيا العراقيون من مختلف المحافظات في كربلاء المقدسة يوم العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام، وسط اجراءات امنية و صحية مشددة ...

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