محافظ وقائد عمليات كربلاء يعلنان نجاح الخطة الخاصة بزيارة عاشوراء

2020/08/30 | 20:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد عمليات كربلاء في العراق اللواء الركن علي الهاشمي، الاحد، عن نجاح الخطة الامنية الخاصة بزيارة عاشوراء، فيما أكد المحافظ نصيف الخطابي أن احصا...

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