4 رؤساء حكومات لبنانية سابقة يتفقون على تسميته لرئاسة الوزراء.. من هو مصطفى أديب؟

2020/08/30 | 20:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق رؤساء أربع حكومات لبنانية سابقة، على تسمية السفير، مصطفى أديب، لرئاسة الحكومة المقبلة، بعد أن استقالت حكومة، حساب دياب، إثر انفجار بيروت.

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