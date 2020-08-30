2020/08/30 | 20:33 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه خرج الآلاف من اليمنيين في مسيرات حاشدة في ساحات عدة بالعاصمة اليمنية صنعاء وبقية المحافظات اليمنية، إحياء لذكرى عاشوراء يوم استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.وتجمع المحتشدون في ساحات عدة بصنعاء وألقيت خلال الفعاليات كلمات وقصائد شعرية تحدثت عن ثورة الإمام الحسين، وموقف الحق الذي سلكه في …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الحوثي: اليمن متمسك بالنهج الحسيني) نشر أولاً على موقع (الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الحوثي: اليمن متمسك بالنهج الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه).