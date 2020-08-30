2020/08/30 | 20:33 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس قسم حفظ النظام في العتبة الحسينية فاضل عوز يتحدث لـ "الاتجاه" عن التنظيم الاستثنائي الذي رافق زيارة عاشوراء

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