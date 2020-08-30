يسرا البريطانية (11) - احمد جمعة

2020/08/30 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_جمعة لفرط قلقها سارعت بالتوجه نحو قسم الخدمات مباشرة واستلمت جدول الجناح المخصص لها وهو ذات الجناح منذ أسبوع، لم يطرأ أي تغيير عليه علماً بأن ثمة تغير في النزلاء الذين غادر بعضهم وحل آخرون ولعل ذلك يفتح الباب أمام إزالة الروتين من عملها، لم يكن هناك ثمة نزلاء مميزين طوال هذا الوقت باستثناء أحدهم دأب على إلقاء سراويله الداخلية على الأرض وهو ما سبب لها القرف " لا ليس اليوم" قالت في داخلها ذلك وهي تقرأ ال ......





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