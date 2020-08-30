مقدمة عن خرافات الطبرى في ( تفسيره ) عن اسطورة نزول المسيح - أحمد صبحى منصور

2020/08/30 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور أولا : 1 ـ يقول جل وعلا :( وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً (33) الفرقان ).



القرآن فيه تفسير القرآن ، القرآن يفسر بعضه بعضا .



إذ أن بيان القرآن هو في داخل القرآن .



سورة ( النور ) من أوائل ما نزل في المدينة ، ونزلت فيها تشريعات جديدة ، وتردد فيها التأكيد على البيان القرآنى ، قال جل وعلا :1 / 1 : ( سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا ......





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