2020/08/30 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الكل متفق على أن عملية كتابة التأريخ بوجهها العام شابها الكثير من الأنحياز مرة والتغطية على بعض جوانبه مرات أخرى، وأيضا هناك رأي عام بين المؤرخين والقراء بشكل عام أن الجوانب المسكوت عنها والمغطاة بدواعي وأسباب لا علاقة لها بفن كتابة التأريخ وصدقيته تشكل جانبا مهما من هذا التأريخ، الدوافع والأسباب كثيرة والمرجح فيها هو دوما إرادة السلطة الأجتماعية والسياسية وحتى الدينية التي ترعى وتشجع هذا النمط من ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التأريخ والإنسان عاقلا - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التأريخ والإنسان عاقلا - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).