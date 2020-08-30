13 توصية لمرور الأنبار

2020/08/30 | 20:36 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} أعلنت قيادة شرطة الأنبار، عن 13 توصية وتأكيداً لعمل شرطة المرور في المحافظة.





وذكر بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "وعلى ضوء التعليمات والتوصيات السابق عقدت مديرية مرور محافظة الانبار مؤتمرا موسعا بحضور قائد شرطة المحافظة وبحضور ضباط المرور لتنفيذ كافة التوصيات والتعليمات الصادرة من المراجع من خلال التأكيد على دور مديريات المرور في المحافظات ولما لها من أهمية وعلاقة مع المواطنين".

وأكد الاجتماع على ما يلي:

1 - التأكيد على عمل خطه خلال ثلاث أشهر القادمة وكذلك خطه بعيدة الأمد فيما يخص عمل رجال المرور.

٢- التأكيد على توفير الحماية لرجال المرور من اي اعتداء في كافة قواطع المسؤولية ولا ننسى الجرائم الارهابية التي تعرضوا لها وقدموا الشهداء والجرحى والتضحية بأنفسهم من اجل فرض هيبة وسلطة القانون.

٣- التأكيد على تسجيل العجلات غير المرقمة واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المزيفين.

٤- التأكيد على توفير وسائل الراحة للمواطنين خلال مراجعتهم لدوائر المرور وكسب ود المواطن وتقديم أفضل الخدمات لهم .

٥- التأكيد على رجل المرور بأستخدام الأسلوب الحضاري وتطبيق القانون بشفافية وعدم العمل بمزاجية.

٦- التأكيد على مدير المرور التجوال في الشوارع والتقاطعات والسيطرات والجسور وعدم البقاء في المكتب لساعات طويلة

٧- التأكيد على رجل المرور بمحاسبة العجلات التي لا تحمل لوحات تسجيل وعدم وجود تخاويل والتأكيد على متابعة العجلات المظللة ومحاسبة المخالفين وفق القانون.

٨- التأكيد على مدير المرور بالقيام بتفتيش القواطع بأستمرار وان يكون متواجداً في الاستعلامات واستقبال المواطنين.

٩- التأكيد على جميع رجال المرور العمل بمهنيه والابتعاد عن الاعمال الروتينية

١٠- التأكيد على رجال المرور بتطبيق شعار الوزارة (الشرطة في خدمة الشعب)

١١- التأكيد على الاعتناء بنظافة عجلات المرور وادامتها في كافة القواطع

١٢- التأكيد على تسجيل الدراجات النارية وفق الخطط الموضوعة خصوصا بعد خفض رسوم التسجيل.

١٣- التأكيد على رجال المرور بالالتزام بتعليمات الصحة من خلال لبس الكفوف والكمامات ووضع مسافة فاصلة بين الجميع وعدم التلامس واستخدام المطهرات والمعقمات للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة المنتسبين.

عمار المسعودي

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