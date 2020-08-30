توافق لبناني على تسمية الأديب مرشحاً لرئاسة الحكومة اللبنانية

2020/08/30 | 20:36 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية:الفرات نيوز} كشفت مصادر مطلعة، الاحد، عن توافق لبناني على تسمية مصطفى الأديب مرشحاً لرئاسة الحكومة اللبنانية.





وقالت وسائل اعلام لبنانية نقلا عن المصادر، ان" رئيس الوزراء الاسبق سعد الحريري سلم علي حسن خليل عدة أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة العتيدة بينها اسم مصطفى أديب، وبدوره سلم خليل الأسماء لقيادة حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر".

واضافت المصادر انه" عقد لقاء بين الحريري والنائب علي حسن خليل حول تشكيل الحكومة العتيدة السبت الماضي".

وشارات الى ان" نتائج الاتصالات الكفة ترجح حتى الآن تسمية مصطفى أديب لتشكيل الحكومة المقبلة في لبنان".

وفاء الفتلاوي

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