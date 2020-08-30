الصحة تلوح بابقاء التعليم الالكتروني في حال استمرار الارتفاع باصابات كورونا

2020/08/30 | 20:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

لوحت وزارة الصحة، الاحد، باستمرارية التعليم الالكتروني في المدارس والجامعات في حال استمرار ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا.

وقال وكيل وزير الصحة د.



حازم الجميلي في حديث متلفز تابعته /المعلومة/، ان “استمرار ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا سيجعل الوضع صعب وقد تذهب وزارتي التربية والتعليم الى الدراسة عن بعد (الالكتروني) في العام الدراسي الجديد”.

أضاف، أن “الشهر المقبل سيحدد الموقف الخاص بالعام الدراسي الجديد”.



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