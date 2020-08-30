موهبة أياكس .. مابين برشلونة ومانشستر يونايتد

2020/08/30 | 20:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيف معتز محي

دخل فريق برشلونة الإسباني صراعا شرسا مع مانشستر يونايتد الانجليزي من أجل التعاقد مع لاعب وسط فريق أياكس أمستردام الهولندي “فان دي بيك”، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وبدأت إدارة برشلونة بمفاوضات مع إدارة نادي أياكس أمستردام، للتعاقد مع “فان دي بيك”، إلا أن مهمة برشلونة لن تكون سهلة، في ظل تحرك إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، نحو التعاقد مع موهبة أياكس هذا الصيف بشكل رسمي.

فمن يبتسم له الحظ بخطف الموهبة الهولندية وتمثيله في الموسم المقبل.

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