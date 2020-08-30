محافظ كربلاء يعلن نجاح زيارة عاشوراء

2020/08/30 | 20:41 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، نجاح زيارة عاشوراء دون اي خروق او معوقات تذكر.وقال الخطابي في كلمة له عقب انتهاء زيارة عاشوراء، إن الزيارة شهدت مشاركة أعداد كبيرة، لكنها أقل من الاعوام السابقة، نتيجة لظروف كورونا.وأشار الخطابي، إلى أن الخطة الأمنية للزيارة، حققت نجاحاً كبيراً أيضاً.

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