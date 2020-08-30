التوزيع الجغرافي للاصابات الـ 346 بـ كورونا في الكرخ اليوم

2020/08/30 | 20:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دائرة صحة الكرخ في بغداد، اليوم الاحد، عن تفاصيل الاصابات الجديدة بفايروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن تسجيل 3731 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 346 في الكرخ، فيما أشارت إلى تماثل 3860 حالة للشفاء.

وأدناه تفاصيل الاصابات التي سجلت في الكرخ:

أبو غريب ——— 10ابو دشير ——— 12الاسكان ———- 3الاعلام ———— 9البياع ———— 7التاجي ———- 9التراث ———- 2الحرية ———- 18الخطيب ——- 1الدورة ———- 26الدولعي ——— 6الرحمانية ——- 1السيدية ——— 7الشرطة الخامسة ——- 1الشرطة الرابعة ——— 1الشعلة ——— 21الصالحية ——- 5الطارمية ——— 15الطوبجي ——— 1العطيفية ——- 3الغزالية ———- 17القادسية ——— 3الكاظمية ——— 15اللطيفية ———- 4المحمودية ——- 17المعالف ——- 3المنصور ———- 3النصر والسلام —— 5الوشاش ———— 1اليرموك ———- 2اليوسفية ———- 3حي الجامعة —— 3حي الجهاد ——— 24حي الخضراء ——- 1حي العامل ——— 27حي العدل ——— 8حي الفرات ——— 9سويب ————- 3سبع البور ——— 6كرادة مريم ——— 2ناحية الرشيد ————- 4سكنة جانب الرصافة —- 11محافظة الانبار ———- 2محافظة المثنى ——— 1محافظة ذي قار ——— 1محافظة بابل ———— 2محافظة ديالى ———- 1محافظة كربلاء ——— 2محافظة واسط ——— 1

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