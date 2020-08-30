2020/08/30 | 20:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد واصابة 3 مدنيين بهجوم شنه داعش على قرية “الهيتاوين” في ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/30 | 20:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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