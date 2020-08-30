2020/08/30 | 20:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأحد، تسجيل 1715 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في أكبر معدل للإصابات اليومية منذ الرابع من يونيو الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا منذ 4 يونيو ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا منذ 4 يونيو ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).