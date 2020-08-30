مقتل واصابة ثلاثة مواطنين بهجوم مسلح شمالي ديالى

2020/08/30 | 20:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاحد، بمقتل واصابة ثلاثة مواطنين بهجوم مسلح شمالي ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مواطناً قتل واصيب اثنان آخران بهجوم ارهابي لداعش على منازل قرية الهيتاويين بناحية العظيم".

وتشهد مناطق عدة في ديالى ومحافظات اخرى هجمات مسلحة بين فترة واخرى تسفر عن مقتل واصابة عدد من المواطنين والقوات الامنية.





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