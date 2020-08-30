الكاظمي يصدر بيانا بعد انتهاء مراسيم زيارة عاشوراء

2020/08/30 | 20:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الاحد، كلمة للأجهزة الأمنية والوزارات وكل الجهات التي ساهمت في نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بمراسيم زيارة عاشوراء.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي"، نسخة منه اليوم، (30 آب 2020)، ان "رئيس الوزراء، وجه شكره وتقديره الى الأجهزة الأمنية، من قوات الشرطة والجيش والحشد الشعبي، والوزارات والدوائر الخدمية، والحكومات المحلية، وكل الفعاليات الاجتماعية والتنظيمية التي ساهمت في نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بمراسيم زيارة عاشوراء، وتضافر جهودها في مساعدة مئات الآلاف من الزائرين بإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، من دون حوادث تذكر".

وأضاف البيان، ان "الكاظمي، أشاد بجهود وزارة الصحة في تقديم الخدمات الطبية الى الزائرين، في ظل جائحة كورونا، كما أثنى على الجهود المبذولة في توفير وسائط النقل للزائرين من محافظاتهم الى كربلاء والنجف وبالعكس، كما خص بالشكر منتسبي الأجهزة الأمنية التي وفرت الأجواء الآمنة لأداء مراسيم زيارة عاشوراء، وحماية الزائرين ومجالس العزاء".

وتابع، ان "رئيس الوزراء قدم الشكر لكل الفعاليات الاجتماعية ووسائل الإعلام والمتطوعين والمواطنين، لانضباطهم العالي ومساندتهم القوات الأمنية والوزارات في تنفيذ الخطة الأمنية والخدمية".

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