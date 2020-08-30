2020/08/30 | 20:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 27 دقیقة

1331 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

قال رئيس تحالف "عراقيون" عمار الحكيم، السبت، انه يدعم حكومة مصطفى الكاظمي بـ 3 ملفات.

وذكر الحكيم في تغريدة له تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (30 اب 2020)، إن "هيبة الدولة ثابت وطني لا يمكن المجازفة به او تعريضه للاهتزاز والمغامرة".





واضاف "ندعم وبقوة مسار الحكومة العراقية في فرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها واستكمال إجراءاتها في تقصي الحقائق حول احداث تشرين وتقديم الجناة الى العدالة".

واضاف "نطالب الحكومة بحماية المؤسسات العامة والخاصة ومصالح المواطنين ممن يستخدم العنف ولا يمثل في سلوكه التظاهر السلمي".

وجدد الحكيم "دعمه لكل اجراءات مكافحة الفساد ومقاضاة المفسدين".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تطرق، السبت الى 3 ملفات فضلا عن مواضيع اخرى، حيث قرر تشكيل لجنة تحقيقية عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.





كما قال في كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء ان "السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف هي تَنجرُ في قلب الوطن وفي قلب كل عراقي"، مضيفا ان "القوات الأمنية تحركت بكل طاقاتها وتجري تحقيقات موسعة سنعلن عنها حال اكتمالها"

واعلن الكاظمي "إنهاء المرحلة الأولى بتقصي الحقائق التي رافقت الانتهاكات ضد متظاهري تشرين الأول"، متابعا "بدأنا بإحصاء الجرحى وضحايا التظاهرات لنيل استحقاقاتهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في تغريدة.. الحكيم يعلن موقفه من الملفات الـ 3 التي أعلن الكاظمي التصدي لها) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في تغريدة.. الحكيم يعلن موقفه من الملفات الـ 3 التي أعلن الكاظمي التصدي لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).