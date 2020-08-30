2020/08/30 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في ديالى، الاحد، بسقوط 3 ضحايا بهجوم لداعش شمالي بعقوبة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "داعش هاجم اطراف قرية الهيتاويين في اطراف ناحية العظيم 60كم شمال بعقوبة".

واضاف انه "اسفر عن مقتل مدني واصابة اثنين اخرين".

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