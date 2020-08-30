نائب يحذر من كارثة بيئية في ديالى ويدعو لتحرك عاجل من أجل حلها

2020/08/30 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى حذر النائب عن محافظة ديالى،مضر الكروي، الاحد، من كارثة بيئية قد تحدث في المحافظة، فيما دعا الى تحرك عاجل من اجل حلها.وقال الكروي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "نهر ديالى يشكل عصب الحياة في المحافظة التي يزيد عدد سكانها عن مليون و400 الف نسمة"، لافتا الى أن "التقارير تكشف عن انخفاض كبير في معدلات تدفق المياه صوب ديالى، مما يثير القلق وتنبئ ببداية ازمة بيئية تلوح بالافق".واضاف، أن" الازمة ربما لا يشعر بها احد الان وضررها محدود في مناطق عدة مثل جلولاء لكن لو استمر خفض تدفق مياه نهر ديالى القادمة من دربندخان بسبب تقليص تدفق المياه الجارية من ايران سيكون هناك شحة قاسية للمياه بشكل كبير".واشار الكروي إلى أن "الوضع سيكون قاس جدا اذا لم تكن هناك سيول وامطار غزيرة في الموسم القادم"، داعيا الحكومة المركزية الى "ضرورة التحرك والحفاظ على الحصص الثابتة من المياه وفق القانون الدولي في الانهر المتشاطئ بين البلدان بما يضمن استمرارية تدفق مياه نهر ديالى بمعدلات تفي بالحاجة لسقي المحاصيل وتأمين المياه لمحطات الاسالة".وكان مدير ناحية جلولاء يوسف يعقوب اكد قبل يومين انخفاض مناسيب نهر ديالى بنسبة 50% ما ادى الى ضرر بالغ اصاب اكثر من 40 الف نسمة بسبب صعوبة ايصال المياه اليهم عبر احدى محطات الاسالة الرئيسية.

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