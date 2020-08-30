اتفاق لبناني على تسمية مصطفى اديب لرئاسة الحكومة المقبلـة

2020/08/30 | 20:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اتفقت الاطراف اللبنانية على تسمية السفير مصطفى اديب لرئاسة الحكومة المقبلـة .



وكان رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة اعلن اليوم ، أن "تيار المستقبل" رشح مصطفى أديب لتشكيل الحكومة القادمة، فيما رجحت وسائل إعلام لبنانية بأن أديب هو الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة./انتهى5

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