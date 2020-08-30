الزراعة النيابية تكشف عن وجود 11 مشروعا متلكا في قطاع الدواجن

2020/08/30 | 20:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

كشف عضو لجنة الزراعة النيابية النائب جمال فاخر، الاحد، عن وجود 11 مشروع متلكا في قطاع الدواجن داخل البلاد.

وقال فاخر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” 11 مشروع كبير في قطاع الدواجن منحت وفق اجازات رسمية لمستثمرين وشركات تلكا العمل بها لفترات زمنية ليست قليلة لافتا الى ان وزير الزراعة السابق منح سنة لكل المستثمرين لانجاز مشاريعهم ولانعلم على اي قانون استند في قراره”.

واضاف، اننا “ندعو وزير الزراعة الحالي الى ضرورة اتخاذ قرار حاسم حيال المشاريع المتلكا اذا لم ينجز المستثمرين اي شي والدفع باتجاه سحب اجازاتهم وفق القانون مؤكدا بانه ليس من المقبول بقاء تلك المشاريع متلكا الىما لانهاية دون اي حلول حكومية تحسم الموضوع”.

واشار فاخر الى ان” لجنته داعمة لكل مشروع استثمارية يسهم في رفد الاقتصاد الوطني ويدفع الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد والبضائع مؤكدا ضرورة الحرص على اكمال الرخص الاستثمارية وفق العقود المبرمة واي تاخير يحصل يجب الانتباه له”.

ويعد قطاع الدواجن من القطاعات الاقتصادية في البلاد نظرا لتنوع انتاجها الاقبال الكبير عليه في كل المحافظات.



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