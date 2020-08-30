2020/08/30 | 21:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الاحد ، عن سقوط صاروخين نوع كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي، دون أي خسائر تذكر”.

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