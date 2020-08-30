قوة امنية تعالج جسما غريبا امام منزل في البصرة

2020/08/30 | 21:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت شرطة محافظة البصرة، اليوم الاحد، عن تفيكيك جسم غريب وضع امام منزل في منطقة الجمعيات وسط المحافظة.وقال بيان لمديرية مكافحة المتفجرات تلقت “تقدم” نسخة منه، “بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات يفيد بوجود جسم غريب في محافظة البصرة في منطقة الجمعيات، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث وعند الوصول تبين وجود رمانة يدويه هجومية موضوعه داخل وعاء فلين (سفري) أمام باب دار احد المواطنين”.

واضاف البيان انه “تم معالجة الرمانة وتأمينها وفق الاجراءات القياسية”.

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