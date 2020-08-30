تسفير بين الواقع والخيال .. مقدمة الطبعة الالكترونية - مؤيد عبد الستار

2020/08/30 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار تستوحي قصة تسفير أحداثها من معاناة الشريحة الفيلية من الشعب الكردي الذي تعرض الى التهجير القسري عدة مرات خلال القرن العشرين ، وكانت أقسى موجة تهجيرحدثت عام 1980 اذ هجرت آلاف الاسر الكردية من بغداد وواسط وديالى وميسان وبقية مدن وسط وجنوب العراق ، وغيبت السلطات آنذاك الاف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما و40 عاما وتعرضوا الى الموت باساليب همجية، وكشفت المقابر الجماعية الاساليب الفضيعة التي ......





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