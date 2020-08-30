الإعلامية سرور الدليمي تكشف عن سلسلة افلام وثائقية عبر برنامج يتحدث عن تأثير كورونا على واقع الحياة عبر قناة الفلوجة الفضائية

2020/08/30 | 21:11 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد الاعلامية سرور الدليمي لبث سلسلة من الأفلام الوثائقية عبر برنامج ضخم على قناة الفلوجة الفضائية

تتحدث هذه السلسلة عن التاثير الذي أحدثه فيروس كورونا على حياة الناس وواقعهم الاجتماعي.

تقول سرور ان الحياة قبل كورونا تختلف عن الحياة التي نعيشها حاليا، لاسيما الوضع العائلي للاسرة

فنسبة الطلاق بدأت بالزيادة، ونسبة الفقر كذلك، بالإضافة الى ارتفاع نسبة عدد جرائم القتل في المجتمع العراقي وبصورة مخيفة

كل ذلك حدث في زمن كورونا، وهذا مايجعلنا ان نبحث عن الاسباب.

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