الإعلام الامني: سقوط صاروخين كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي

2020/08/30 | 21:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، سقوط صاروخين نوع كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي.

وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع )، إن "صاروخين نوع كاتيوشا سقطا في محيط مطار بغداد الدولي، دون أي خسائر تذكر".

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