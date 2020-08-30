العراق يحصد اكثر من 3 مليارات دينار من وارادات الكمارك بيوم واحد

2020/08/30 | 21:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت الهيئة العامة للكمارك عن إجمالي ايراداتها المتحققة ليوم امس السبت في مراكزها الكمركية والذي بلغ اكثر من ثلاث مليارات و سبع و ثمانون مليون دينار.

وقالت الهيئة في بيان لها، انها ساهمت في تسهيل دخول آلاف الارساليات من الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا في الهيئة بغية تسهيل انسيابية دخول الارساليات الى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصا الأدوية البشرية لأيصالها الى المستهلك في ظل الأزمة الحالية .

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