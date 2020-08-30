حملة شعبية لحذف قناة دجلة وايقاف عملها بعد اساءتها للشعائر الحسينية

2020/08/30 | 21:20 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة نظم ناشطون ، اليوم الاحد ، حملة لاغلاق قناة دجلة الفضائية بعد اساءتها لشعائر اهل البيت (عليهم السلام).ودعا الناشطون في حملتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة قناة دجلة بعد اساءتها المتعمدة لشيعة اهل البيت (ع) ويوم عاشوراء .واعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر القناة في بغداد يوم غد الاثنين …

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