2020/08/30 | 21:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة امنية تعالج جسما غريبا وضع امام منزل في البصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة امنية تعالج جسما غريبا وضع امام منزل في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).