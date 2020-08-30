برفعها ١٠ آلاف طن من النفايات.. بلدية كربلاء تعلن نجاح خطتها الخاصة بعاشوراء

2020/08/30 | 21:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ كربلاء المقدسة

اعلنت مديرية بلدية كربلاء عن نجاح خطتها الخدمية الخاصة بعاشوراء بعد رفع ١٠ آلاف طن من النفايات.

وقال مدير اعلام المديرية محمد الموسوي لـ /المعلومة/، أن “المديرية تعلن عن نجاح خطتها الخدمية الخاصة بعاشوراء بعد ان رفعت الكوادر العاملة بالخطة ١٠ آلاف طن من النفايات من الأول من المحرم ولغاية انتهاء مراسم عزاء ركضة طويريج في عاشوراء”.

واضاف أن “الخطة اشتركت فيها ٣٠٦ الية تخصيصة و١٢٥٠ من عمال النظافة يساندهم ٥٣٥ عامل من شعبة الحدائق بالإضافة الى نشر ٤٢٥ حاوية نفايات وتوزيع ٣٥٠ ألف كيس نفايات على المواكب الحسينية ومئات المنشورات التوعوية”.



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