الاعلام الامني: سقوط صاروخين نوع كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي

2020/08/30 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، سقوط صاروخين نوع كاتيوشا على محيط مطار بغداد الدولي.

وقالت الخلية في بيان تلفته (بغداد اليوم)، إن "صاروخين نوع كاتيوشا سقطا في محيط مطار بغداد الدولي، دون أي خسائر تذكر".

ويوم أمس، اكدت خلية الإعلام الأمني تعرض المنطقة الخضراء الى قصف صاروخي.وذكر بيان صادر عن الخلية، ان "صاروخا نوع كاتيوشا سقط على أحدى المنازل الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر بشرية،".واضافت "وقد تبين أن انطلاقه كان من قناة الجيش في جانب الرصافة من العاصمة "

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