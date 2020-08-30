استشهاد وجرح ثلاثة مدنيين بهجوم لداعش على قرية شمال بعقوبة

2020/08/30 | 21:29 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / استشهد مدني واصيب اثنان آخران في هجوم لداعش على قرية شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى مساء اليوم .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان عناصر من تنظيم داعش هاجمت قرية الهيتاوين شمال غرب ناحية العظيم شمال بعقوبة باسلحة مختلفة ما اسفر عن استشهاد مدني وجرح اثنين اخرين .واضاف ان قوة عسكرية وباسناد من الحشد العشائري شرعت بعملية تعقب الارهابيين الذين فروا صوب الوديان والانهر ./انتهى

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