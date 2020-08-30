سقوط صاروخي كاتيوشا في محيط مطار بغداد

2020/08/30 | 21:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق ، اليوم الاحد ، سقوط صاروخين نوع كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي....

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